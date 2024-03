Vini Jr e Real disparam contra a arbitragem: 'não nos deixaram ganhar'

O Real Madrid esteve a um sopro de apito de virar o jogo contra o Valencia, no sábado (2), pelo Campeonato Espanhol, mas o juiz Jesús Gil Manzano encerrou a partida durante uma jogada de ataque do time merengue que resultou no que seria o gol da vitória. A partida terminou empatada por 2 a 2, a decisão do árbitro irritou comissão técnica e jogadores e foi chamada de "escândalo" por parte da imprensa espanhola.

O que eles disseram

Uma partida difícil. Jogar fora de casa sempre é complicado, mas depois de dois gols contra, conseguimos chegar e no fim não pudemos [virar o jogo] porque não nos deixaram. Vini Jr, à Real Madrid TV