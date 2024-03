Vini Jr faz 2, protesta contra racismo e garante empate em Real x Valencia

Vinicius Junior foi protagonista no Mestalla. No reencontro com o estádio onde sofreu racismo de torcedores em maio do ano passado, o brasileiro marcou duas vezes, protestou contra o preconceito e fez o Real Madrid arrancar o empate por 2 a 2 com o Valencia.

O Valencia abriu 2 a 0 com Hugo Duro e Yaremchuk no primeiro tempo. Os gols foram marcados aos 26 e aos 29 minutos.

Vini Jr descontou antes do intervalo e garantiu o empate na etapa final. Ele já havia marcado dois gols no último compromisso entre as equipes, no Santiago Bernabéu.