Volta de Vini Jr a palco de racismo tem elogio, lesão grave e final caótico

O retorno de Vinicius Junior ao estádio Mestalla teve de tudo um pouco. No palco em que sofreu ataques racistas há oito meses, o atacante brasileiro assumiu o protagonismo marcando duas vezes, com direito a protesto e provocação, em jogo que ficou marcado por lesão assustadora e por um final polêmico.

Destaque em campo

A recepção a Vinicius no estádio do Valencia foi tranquila, diferentemente do agito a partir do momento em que a bola rolou. Desde o episódio de racismo ocorrido contra o jogador em maio do ano passado, ele e o clube estiveram envolvidos no desdobramento do caso. Um grupo até tentou entrar no local com cartazes comparando Vini ao Pinóquio, mas o material foi recolhido.

Vinicius Jr comemaora após marcar para o Real Madrid contra o Valencia Imagem: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

O brasileiro chamou a responsabilidade e comandou a reação do Real no empate por 2 a 2. O Valencia abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas Vini descontou nos acréscimos e voltou a balançar a rede após o intervalo.