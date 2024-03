Zagueiro sofre lesão assustadora e sai de maca em Valencia x Real; veja

O zagueiro Diakhaby, do Valencia, sofreu uma lesão gravíssima no empate por 2 a 2 com o Real Madrid (assista abaixo).

O que aconteceu

O jogador levou a pior em colisão com Tchouamení na reta final da partida. O lance ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo.

A perna dele ficou embaixo do adversário e virou de forma assustadora. A lesão chocou os demais atletas do campo, que ficaram atônitos em campo.