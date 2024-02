Pedro minimiza vaias no Flamengo e diz que 'criam rivalidade' com Gabigol

Ataque: "A gente vem conversando para criar mais oportunidades de gols no setor ofensivo. No último jogo criamos, nesse também. Espero que a gente continue nessa pegada. Não só na frente, mas defensivamente não estamos sofrendo gols. Isso é bom para a consistência do time. É o que o professor Tite trabalha bem durante a semana. Está no início do trabalho, então que possamos continuar crescendo e evoluindo".

Seleção: "Com o Dorival fui muito feliz no Flamengo. Eu e todo o time, com conquistas importantes. Fico feliz por ele ter chegado à seleção. Eu trabalho no Flamengo, um clube grande e uma vitrine para mim. Ele [Dorival] me fez chegar à seleção brasileira e uma Copa do Mundo e claro que eu, como jogador do Flamengo, tenho que pensar grande. Seleção continua sendo um objetivo para mim individualmente falando. Espero sim que eu possa entrar nesse ciclo e conquistar grandes coisas não só no Flamengo como na seleção."

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.