Flamengo perde gols aos montes, mas goleia Boavista e vai à semi do Carioca

O próximo jogo do Flamengo é o clássico com o Fluminense. A partida acontece no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, e deve ser decisiva para o título da Taça Guanabara. No mesmo dia, o Boavista encara o Sampaio Corrêa às 20h30 (de Brasília).

A vitória marcou a estreia de Matias Viña. Apresentado ontem (19) oficialmente, o lateral entrou no segundo tempo. Ele já vinha treinando com o grupo, mas ainda não havia sido relacionado.

David Luiz e Everton Cebolinha foram homenageados antes do jogo. Os dois receberam camisas comemorativas pelas 100 partidas no Flamengo. Fabrício Bruno poderia ter entrado nesse grupo, mas foi poupado e ficou no banco de reservas.

Como foi o jogo

O Flamengo deu um baile no primeiro tempo. Foi questão de tempo até o time de Tite abrir o placar. Mais envolvente e perigoso, o time mal deixou o Boavista jogar e fez dois gols antes dos 15 minutos com Luiz Araújo e Pedro. A má notícia no duelo foi a lesão de Matheus Alessandro, atacante do time de Saquarema, que se chocou com Varela e precisou deixar o campo. Ele passará por exames para confirmar uma possível lesão ligamentar no joelho.

Sólido defensivamente, o Fla não levou sustos. Rossi até precisou entrar em ação duas vezes, mas em lances tranquilos. Pelo lado ofensivo, faltou acertar a finalização para um placar mais elástico. O Flamengo colecionou oportunidades, especialmente com Pedro, mas o camisa 9 não aproveitou. O time deixou o campo aplaudido para o intervalo.