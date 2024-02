Santos vence sob olhares de Neymar e afunda Corinthians na crise

Santos sufoca e aproveita a bola parada. O time da casa cresceu no decorrer do primeiro tempo e infernizou a defesa adversária com cruzamentos de Otero. Foi dos pés dele que saiu a assistência para o gol de Schmidt, e Willian quase ampliou também após cobrança do venezuelano.

O Corinthians ensaiou uma reação, mas durou pouco. Wesley foi quem mais procurou jogo e levou perigo antes do intervalo, mas teve pouca ajuda de seus companheiros. Rodrigo Garro teve participação discreta, assim como Pedro Raul. Os visitantes controlaram as ações por alguns minutos, mas ficaram mais próximos de levar o segundo do que arrancar o empate.

Yuri Alberto foi alvo da provocação da torcida no segundo tempo. Revelado pelo Santos, o jogador corintiano foi chamado de "burro" diversas vezes, em alusão à polêmica envolvendo Mano Menezes. A torcida da casa pegou no pé do atacante enquanto ele esteve em campo.

O Corinthians insistiu tentou até o apagar das luzes, só que o empate não veio. Em vantagem no placar, o time da casa fortificou a defesa e controlou o resultado, apesar de ter sofrido pressão. Na reta final, Raniele provocou a torcida do Santos fazendo um "A" com as mãos ao ser substituído — o Santos jogará a Série B neste ano pela primeira vez em sua história —, e João Paulo salvou duas vezes.

Presença ilustre e marca de Cássio