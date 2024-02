Corinthians: Raniele faz sinal de Série A em provocação à torcida do Santos

O volante Raniele, do Corinthians, se irritou com a torcida do Santos e decidiu provocar alguns presentes na Vila Belmiro durante o clássico válido pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O jogador fez um sinal de "A" com as mãos ao ser substituído por Ryan. O fato ocorreu já nos minutos finais do 2° tempo do duelo.

O gesto é uma provocação ao Santos, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro — o Corinthians atuará na elite do futebol nacional.