Mãos tremendo, criançada e alvoroço: Neymar volta à Vila para ver o Santos

O estádio explodiu ao vê-lo no telão. O pedido de retorno foi imediato. O UOL teve uma rápida conversa com o presidente Marcelo Teixeira, que afirmou que apesar de rápido, esses encontros surtem muito efeito. E, em tom de brincadeira, explicou que aguarda o jogador se recuperar para poder vê-lo jogar no Santos.

A noite foi selada com chave de ouro com uma vitória por 1 a 0 contra o Corinthians. Neymar, que leva o título de pé frio pela torcida, deixou a má fama para trás e festejou a vitória de seu clube do coração.

Logo após a partida, o jogador atravessou o gramado em direção ao vestiário para conversar com o técnico Fábio Carille e o elenco. A imprensa se reuniu em uma força-tarefa para conseguir uma aspa do ídolo, que afirmou: "sou pé quente!".