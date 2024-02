Cássio vê jogo 'mais equilibrado' e divide culpa por má fase do Corinthians

Fase ruim

João Schmidt, do Santos, comemora após marcar contra o Corinthians, pelo Paulistão Imagem: Reinaldo Campos/Agif

O Corinthians passa por uma crise e vem de cinco derrotas nos seis primeiros jogos da temporada. Após ter vencido o Guarani na estreia do Paulistão, a equipe foi superada por Ituano, São Bernardo, São Paulo e Novorizontino antes do revés de hoje para o rival.

A má fase resultou na demissão da Mano Menezes na última rodada. O auxiliar técnico Thiago Kosloski comandou a equipe contra o Santos.

Cássio fez seu jogo 700º pelo Alvinegro paulista, mas o clássico não teve clima de festa. O clube do Parque São Jorge foi dominado no primeiro tempo, sofreu com a bola parada de Otero e não teve forças para arrancar o empate após o intervalo.