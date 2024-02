CBF aumenta premiação da Copa do Brasil; veja quanto seu time pode ganhar

Grupo 2 - Os clubes da Série B: Amazonas, América-MG, Botafogo-SP, Brusque, CRB, Coritiba, Ituano, Operário-PR, Paysandu e Sport.

Grupo 3 - Os demais times, que jogam as Séries C, D ou só estão em competições estaduais.

A visão dos clubes

Torneios eliminatórios acabam sendo muito favoráveis ao orçamento. Ano passado, na Sul-Americana, nós chegamos até a final e arrecadamos um total de R$ 25,8 milhões. Para a Copa do Brasil, buscaremos avançar o máximo que conseguirmos, pois é fundamental para o balanço financeiro do clube , Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.