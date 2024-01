Fagner diz que final da Copa do Brasil de 22 foi pior momento da carreira

Difícil você eleger um momento, são muitos jogos, muitas histórias, finais, então, difícil a gente elencar um jogo, um momento.

Mas, ele afirmou que poder ter a esposa e os filhos assistindo aos seus jogos e poderem comemorar juntos depois é sempre um momento marcante em sua carreira.

O mais especial de todos é quando eu estou com meus filhos, minha esposa, todo mundo ali no estádio e a gente vence o jogo, poder sair com eles e estar tudo em paz. Ter eles perto de mim já me motiva todos os dias, sabendo da grandeza do clube e tudo que você pode vivenciar, para mim é sempre inesquecível, sempre marcante

Uma Década de Corinthians

Fagner é formado na base do Corinthians, mas fez apenas sete jogos em sua primeira passagem no clube, em 2006.

Em 2014, retornou ao clube após passar pelo PSV, Vitória, Vasco e Wolfsburg.