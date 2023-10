França supera lambança de meia do Real e goleia Escócia em amistoso

A França goleou a Escócia por 4 a 1 em amistoso realizado no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França, na tarde de hoje.

Mbappé, Coman e Payard, duas vezes, marcaram para a seleção francesa, enquanto Gilmour abriu o placar para os escoceses após lambança de Camavinga, meia do Real Madrid, que entregou a bola no pé do adversário dentro da área.

Ambas as seleções estão classificadas para a Eurocopa de 2024.