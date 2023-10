Leilão terá foto de Pelé, prancha de Medina e camisa autografada por Neymar

A bicicleta de Pelé, um dos momentos mais emblemáticos da carreira do lendário camisa 10, foi registrado por Alberto Ferreira, durante uma vitória do Brasil sobre a Bélgica por 5 a 0, em 1965. A doação da imagem foi feita por Roberto Setúbal à organização Alimentando o Bem, com um lance inicial estabelecido em R$ 70 mil.

O Jantar Alimentando o Bem é um evento anual que tem como propósito angariar fundos para o instituto e inclui experiências gastronômicas, música e também o leilão de itens raros, como vinhos e obras de arte.

Ter a oportunidade de arrematar uma peça tão especial é uma oportunidade única para os convidados do jantar, que além de adquirirem uma obra de arte, estarão ajudando a nossa organização, que acolhe mulheres e crianças. Estou imensamente feliz e agradecida com a doação realizada por Roberto Setúbal e ansiosa para ver quem vai levar esse lance.

Emar Batalha

Confira os itens esportivos que serão leiloados: