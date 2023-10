Inglaterra vence de virada, se classifica à Euro e complica Itália

As seleções voltam a campo no próximo mês para disputar as duas rodadas restantes das Eliminatórias. A última Data Fifa do ano acontece na terceira semana de novembro.

Classificação e jogos Eliminatórias da Eurocopa

Curiosidade deste clássico do futebol de seleções: Ao longo da história, 32 partidas foram disputadas entre as equipes, com 11 vitórias da Itália, 10 da Inglaterra e 11 empates. Itália e Inglaterra fizeram a final da última Euro, em 2021, e os italianos levaram a melhor nos pênaltis.

Como foi o jogo

A Itália começou melhor no primeiro tempo, e a Inglaterra cresceu após o pênalti. Em etapa movimentada, a Itália surpreendeu os donos da casa com bons contra-ataques e o gol de Scamacca, aos 14 minutos. Kane converteu penal sofrido por Bellingham e deixou tudo igual, aos 32. Após isso, o atacante participou mais do jogo e fez a seleção inglesa melhorar.

O segundo tempo seguiu movimentado, mas a Inglaterra foi estratégica e conseguiu a virada. O cenário da etapa final contou com mais presença ofensiva da Itália, mas Spalletti não se atentou em proteger a defesa nos contragolpes. A partir de duas escapadas em velocidade, os ingleses viraram o jogo. Primeiro com Rashford, aos 11, e depois com Kane, aos 31.

Gols e melhores momentos

0x1: Itália abriu o placar com Scammaca. Aos 14 da etapa inicial, El Shaarawy inverteu o jogo para o lado direito. Berardi dominou e lançou Di Lorenzo em profundidade, que cruzou rasteiro na área para Scamacca completar para o gol.