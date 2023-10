Arrascaeta é reserva na seleção e uruguaios não discordam. Por quê?

Esquema de Bielsa complica. "Arrascaeta é muito bem-visto no Uruguai. O problema que se apresentou agora é o esquema de Marcelo Bielsa. Em um 4-3-3, é complicado encaixar Arrascaeta porque o Uruguai não joga com um camisa 10. Sem dúvida poderia jogar como um dos três volantes, mas ali teria de trabalhar muito na defesa e o tripé Ugarte-Valverde-De La Cruz jogou muito bem contra o Chile e Equador", afirmou Pablo Cupese, jornalista do El País.

Competição com De La Cruz. "Na última Copa, a principal crítica ao treinador foi por não ter colocado Arrascaeta como titular nas primeiras partidas. Nas primeiras partidas com Bielsa nas Eliminatórias, não pôde estar e, agora, o nível que Nicolás De la Cruz apresentou, não o deixou ter lugar na equipe titular", avaliou Nadia Fumeiro, jornalista do canal 12.

Confira as opiniões de jornalistas uruguaios ouvidos pelo UOL.

Nahuel Casuriaga, El país

"Meu pensamento sobre Arrascaeta é muito positivo. É um dos jogadores mais talentosos, um dos meiocampistas criativos de maior projeção para nós. Ele é a figura do Uruguai, ou ao menos foi um dos mais destacados no Mundial de Qatar. E, claro, acho que é tão bom como demonstra no Brasil, e tem muito potencial para continuar crescendo daqui a pouco.

O que aconteceu foi que, para a primeira data Fifa, contra Chile e Equador, ele seria convocado, mas não foi devido a uma lesão. Uma vez que se recuperou, foi convocado. Contra a Colômbia, somou minutos porque, bom, foi assim que o treinador entendeu. Tem que ter em conta que se recuperou há pouco dessa lesão. Não sei o que vai acontecer no futuro, se ele vai poder ser titular nesta equipe de Marcelo Bielsa, ou se vai entrar desde o banco.