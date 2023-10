Reservas da Inglaterra batem Austrália em amistoso antes de jogo com Itália

Os ingleses lideram o Grupo C com 13 pontos, enquanto os italianos têm sete. A Itália tem jogo a menos e recebe o lanterna Malta amanhã, às 15h45.

Como foi o jogo

O jogo começou com um ritmo lento, refletindo a noite fria em Londres. Ambas as equipes demoraram a se aquecer e engrenar na partida.

A Inglaterra assumiu o controle das ações, mas teve dificuldade em incomodar a defesa adversária. A seleção visitante, por sua vez, adotou uma estratégia defensiva, com a maioria dos jogadores atrás da linha da bola e apostando em contra-ataques rápidos.

O primeiro lance de perigo foi dos australianos. Duke finalizou de dentro da área e assustando a defesa inglesa.

A Inglaterra respondeu com Watkins desperdiçando uma chance clara de gol. O camisa 9 passou pelo goleiro, mas finalizou fraco e teve seu chute cortado em cima da linha pela defesa australiana. No final do primeiro tempo, Strein desperdiçou uma grande oportunidade para a Austrália ao finalizar cruzado e ver Dunk cortar em cima da linha.