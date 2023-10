CR7 brilha com 2 gols, Portugal vence Eslováquia e se classifica para Euro

O próximo compromisso do time de CR7 será na segunda-feira (16), às 15h45 (de Brasília), contra a Bósnia. Depois disso, restarão apenas dois jogos para finalizar a fase de grupos das Eliminatórias.

Classificação e jogos Eliminatórias da Eurocopa

Mesmo com a derrota, a Eslováquia segue na vice-liderança, com 13 pontos. O time está na zona de classificação para a Euro - apenas duas equipes por grupo avançam direto para a competição.

Como foi o jogo

Portugal poderia ter encerrado o primeiro tempo com uma sonora goleada, mas goleiro da Eslováquia e trave evitaram. Muito dominante e com o ataque funcionando muito bem, os Lusos criaram inúmeras chances na etapa inicial. Dubravka fez defesas importantes e ajudou a manter o placar um pouco menos expressivo. Os gols saíram aos 18, com Gonçalo Ramos, e aos 28, com Cristiano Ronaldo.

No segundo tempo a chuva aumentou e o nível do futebol diminuiu. Portugal não se arriscou muito e preferiu administrar o jogo. Já a Eslováquia conseguiu se lançar mais ao ataque e até conseguiu descontar, aos 24, mas sofreu o revés logo em seguida. Cristiano Ronaldo marcou aos 26. Quando tudo parecia encaminhado, Lobotka marcou aos 34 e assustou os Lusos, mas nada suficiente para empatar.

Cristiano Ronaldo completou 200 partidas com a camisa de Portugal. Antes do jogo, o atleta recebeu uma homenagem da Federação Portuguesa, no Estádio do Dragão.