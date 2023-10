Bélgica se segura após expulsão, vence Áustria e se classifica para a Euro

Com a vitória, a Bélgica se isolou na primeira posição do grupo F com 16 pontos e garantiu a classificação para a Eurocopa 2024. Já a Áustria ocupa a segunda posição do grupo com 13 pontos.

Classificação e jogos Eliminatórias da Eurocopa

A Áustria volta a campo na segunda-feira (16), quando enfrenta o Azerbaijão, fora de casa, às 13h (de Brasília), pela 8ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa. Por outro lado, no outro jogo do grupo, a Bélgica recebe a Suécia também na segunda, às 15h45.

Como foi o jogo

A primeira metade do primeiro tempo teve uma Áustria buscando mais o jogo, enquanto a Bélgica explorava o contra-ataque. Apesar de ficar menos com a bola e ter uma proposta mais reativa, os belgas saíram na frente.

A primeira etapa seguiu no mesmo ritmo. O jogo continuou aberto com a Áustria buscando mais o ataque e a Bélgica explorando a velocidade de Doku e Lukebakio. Os austríacos até ensaiaram uma pressão, mas não conseguiram criar chances claras de gol.

A Bélgica começou o segundo tempo sendo letal. A equipe conseguiu bons contra-ataques e não levou nem 15 minutos para fazer mais dois gols em cima da Áustria, que deu muitos espaços para os belgas atacarem com velocidade.