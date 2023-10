Corinthians tem nove jogadores emprestados e deve dispensar pelo menos três

Atacante Eduardo Tanque emprestado ao Aimoré - 21 anos. Contrato no Corinthians até outubro de 2024.

Atacante Jonathan Cafu emprestado ao Cuiabá - 32 anos. Contrato no Corinthians até dezembro de 2023.

Atacante Léo Natel emprestado ao Melbourne City (Austrália) - 26 anos. Contrato no Corinthians até dezembro de 2024.

Atacante Rodrigo Varanda emprestado ao América-MG - 20 anos. Contrato no Corinthians até janeiro de 2024.

Canal do Corinthians

