Perrone: 'Corinthians precisa de Renato Augusto, mas não como o pilar'

Ricardo Perrone analisou no UOL News Esporte o impasse na renovação do contrato de Renato Augusto no Corinthians. Na opinião do colunista do UOL, o camisa 8 deveria permanecer no elenco, mas não mais como o grande protagonista.

Corinthians deve renovar com Renato Augusto?: "O Corinthians precisa do Renato Augusto, mas ele não pode ser o pilar do Corinthians, o cara que vai desequilibrar, o cara fundamental na próxima temporada. O Corinthians precisa se planejar para ter outro protagonista, que vai se revezar com o Renato. Eu diria até um cara que possa ser o protagonista titular, e o Renato ir entrando no decorrer das partidas e tal".

'Ele não consegue ser protagonista o tempo inteiro': "Eu acho que o Renato tem que assumir outro papel no Corinthians, ele seria muito importante ainda, mas está provado que ele não consegue desempenhar esse protagonismo o tempo inteiro, como o Corinthians precisa. Para fazer isso, depende da parte financeira, tem que haver o encaixe de todas as posições. O que o Corinthians mais precisa é de um elenco equilibrado".