Hipóteses de desvio de grana do Corinthians e furto estão no radar policial

Lavagem de dinheiro, furto qualificado, desvio de recursos, apropriação indébita e falsidade ideológica. Esses são alguns dos crimes que a polícia acredita que podem estar no rastro do caso envolvendo a intermediadora do contrato entre Corinthians e VaideBet. A Rede Social Media Design, paga pela intermediação, fez transferências para uma empresa em nome de uma mulher supostamente usada como laranja.

As hipóteses de ações criminosas estão indicadas no documento que determinou o início dos trabalhos policiais. Trata-se do ato inicial da Verificação de Procedência de Informações aberta pelo delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) na última segunda (27).

O procedimento é tratado também como Investigação Preliminar Sumária. O objetivo é conseguir um conjunto mínimo de provas para justificar a necessidade de instauração de Inquérito Policial.