Bastidores do Fla: Allan teve trabalho especial e estratégia por boa fase

O Flamengo tirou o jogador de combate por 15 dias. Ou o "escondeu", como a comissão definiu. O objetivo foi fazer um trabalho específico de recuperação que envolvia o departamento médico, os preparadores físicos e a fisioterapia. Exercícios diários e de prevenção foram incluídos na rotina.

É um conjunto da obra, não é uma coisa isolada. Se ele não tivesse a grandeza moral de a gente mostrar para ele, eu, o preparador físico. Nós temos que recuperar. Sermos francos, sinceros e dizer do jeito que nós falamos. Se não tiver a grandeza, não flui. É aquela situação atrás dos panos, que às vezes os caras pensam que ser técnico ou ter uma comissão técnica é escalar e treinar. Ela tem uma série de fatores, a gente quer a excelência. E trouxe para ele, a gente quer esse Allan. O Allan do Atlético-MG que fazia essa recuperação, que tinha essa marcação... Aí ele olhou e se emocionou Tite

Relembre os problemas de Allan no Flamengo

Ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo em 13 de setembro. No período, o Fla aproveitou para fazer um procedimento cirúrgico para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. Ele só voltou a ser relacionado em 29 de novembro e jogou em 6 de dezembro.

Reequilíbrio muscular e controle de carga. Flamengo informou em 14 de fevereiro que ele ficaria 12 dias fora para trabalhos específicos.

Em 18 de fevereiro, ele foi diagnosticado com dengue. Por isso, só retornou no dia 2 de março a ser relacionado. O primeiro jogo após isso foi saindo do banco no final de Flamengo x Fluminense na semifinal do Carioca.