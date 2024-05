Oscar Schmidt diz que Bolsonaro foi 'engolido pelo sistema': 'Infelizmente'

Oscar diz que tinha planos para ser presidente da República

Schmidt afirmou ser "grato a Deus" por ter perdido a eleição para senador em 1998, mas ressaltou que queria chegar ao comando do Executivo. "Eu queria ser presidente da República e eu iria ser um bom presidente, mas não quis mais. Fiquei muito decepcionado [com a política], é um lugar que não era feito para mim. Meu lugar era jogando basquete, fazendo palestra, ganhando dinheiro honesto".

Ele contou que nas eleições de 2022 recebeu nova proposta para concorrer ao Senado, com uma oferta bem generosa em dinheiro, mas recusou. "Veio um enviado, chegou para mim e falou 'Doutor Oscar, nós queremos que você seja candidato e para isso nós vamos te dar tanto'. Era muito dinheiro, cara, [dinheiro] que não dava para acabar... Mas falei que não queria mais [disputar cargo político]".

Oscar ressaltou que recusou a oferta com a consciência tranquila e afirmou não confiar plenamente em nenhum político. "Falei 'não' para muito dinheiro e com a consciência total de que estava fazendo o certo. Não dá para colocar a mão no fogo [por político], porque é certeza de que vou me queimar, é muito dinheiro [envolvido]. O povo não pensa no país, pensa no bolso deles".

Oscar reagiu ao câncer para 'calar jornalistas': 'Cabrini que me salvou'