Justiça nega pedido de R$ 115 mil de ex-faxineira a espólio de Zagallo

O pedido de Maria Lucia, inclusive, consta na relação de dívidas do espólio de Zagallo, sendo ela ainda uma das eventuais principais credoras da família do ex-jogador. Segundo documentos anexados ao processo, o Velho Lobo teria deixado R$ 205 mil no banco, mas débitos de R$ 465 mil.

A coluna procurou Mario Cesar, filho de Zagallo e inventariante do espólio do ex-treinador, mas ele não respondeu. A reportagem será atualizada caso queira se manifestar.