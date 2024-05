A joia perfeita: Por que Endrick é o melhor exemplo de como revelar jogador

Retorno esportivo em pouco tempo. Endrick estreou no Palmeiras em 6 de outubro de 2022 e sua despedida será no dia 30 de maio de 2024, nesse período foram 81 jogos e 21 gols marcados. Além disso são cinco títulos conquistados: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2023 e 2024). Endrick foi muito decisivo no Brasileirão de 2023.

Maior venda da história do clube, que pode chegar aos 60 milhões de euros (R$ 337 milhões). O Palmeiras vendeu Endrick ao Real Madrid por 35 milhões de euros fixos (R$ 196 milhões), e 25 milhões de euros em metas (R$ 140 milhões) — o clube merengue também arcou com as taxas da negociação, que custaram 12 milhões de euros.

Endrick ajudou o Palmeiras a se valorizar ainda mais mundialmente. O Alviverde conseguiu chamar a atenção do Real Madrid, o principal clube europeu da atualidade, com uma cria da Academia de Futebol. E isso passou uma nova imagem do trabalho feito na base pela equipe, que já dava resultados — ainda mais Estêvão e Luis Guilherme também em evidência.

Hoje, o mercado vê o Palmeiras como um dos melhores centros de formação de atletas do futebol sul-americano pelo histórico recente. Diferentes clubes europeus estão em contato constante com o setor de Análise de Mercado do clube ou assistindo jogos dos times da base e elenco profissional.

