Grêmio faz a parte dele, e tragédia pode virar benefício na Libertadores

Mais: O sorteio das oitavas de final e todo o chaveamento da Copa Libertadores até a final está mantido pela Conmebol. Será realizado na segunda-feira, às 13h (de Brasília), antes dos dois jogos derradeiros do Grêmio. Esta coluna confirmou com uma fonte da Conmebol que não há nenhuma razão (na visão da entidade) ou discussão para que o sorteio seja adiado por uma semana ou para que o chaveamento seja sorteado posteriormente.

Isso significa que o Grêmio entrará em campo sabendo exatamente o adversário e o caminho que terá o primeiro colocado do grupo - e também, claro, o segundo.

O sorteio pode fazer qualquer coisa acontecer. Pode promover um confronto, por exemplo, entre os times do mesmo grupo. Mas também pode colocar o primeiro colocado do grupo diante do Flamengo, por exemplo, e, sei lá, o Palmeiras nas quartas. E o segundo colocado diante de um Junior Barranquilla da vida nas oitavas e, sei lá, um boliviano nas quartas. Qual caminho você iria preferir?

Pois é. Se voltar a fazer sua parte no Chile, na semana que vem, o Grêmio terá o enorme benefício de saber tudo isso. Se não fizer a parte dele e empatar contra o Huachipato, o Grêmio não terá o benefício da escolha do caminho, mas ainda assim jogará a classificação contra um Estudiantes eliminado - um cenário totalmente diferente do que ele teria pela frente, não fossem os adiamentos.

O Grêmio não pediu nada. A possível saia justa seria facilmente evitável. Bastaria adiar o sorteio da Libertadores (e também o da Sul-Americana e seus playoffs, é claro) por uma semaninha, para o dia 10 de junho. Ninguém reclamaria do adiamento e a situação que pode ser gerada, como explicado acima, deveria ser evitada.