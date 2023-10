Corinthians: 4 problemas que precisam ser resolvidos durante a Data Fifa

Padrão coletivo. Mano e sua comissão chegaram no fim do mês passado e comandaram a equipe em apenas três ocasiões, mas já detectaram um dos problemas alvinegros: a falta de padrão. O técnico ressaltou que um dos seus grandes objetivos na Data Fifa é justamente consertar o coletivo antes de corrigir questões individuais.

Linha defensiva. Outra questão que vem dando dor de cabeça ao torcedor envolve os zagueiros e laterais. Sob comando da nova comissão, o Corinthians ainda não repetiu a defesa na escalação — seja por opções técnicas, suspensões ou lesões. Em meio à turbulência, Fábio Santos indicou aposentadoria no final da temporada, Gil voltou a ser questionado e Bruno Méndez deixou a partida do último fim de semana com dores. A folga pode servir para uma definição, de fato, dos quatro titulares à frente de Cássio.

Parceiro de Yuri Alberto. Desde a saída de Róger Guedes, o camisa 9 atuou com diferentes companheiros no ataque alvinegro, mas nenhum se firmou: nas últimas semanas, o time já jogou com dois pontas (como Romero e Mosquito) e com jovens atuando atrás de Yuri (como Wesley e Pedro). O período de treinamentos é o momento ideal para Mano escolher o novo companheiro do centroavante.

Físico de Renato Augusto. A Data Fifa é crucial para o meia de 35 anos, que virou o termômetro do Corinthians na temporada e tem sofrido com o desgaste diante da sequência pesada de jogos. Os 10 dias sem partidas oficiais são fundamentais para a comissão recolocar Renato em 100% das condições físicas e concluir a temporada sem necessidade de afastá-lo de alguns compromissos.

