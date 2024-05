Bahia que nada! CEO coloca Fortaleza como principal time do Nordeste

Nos últimos anos, o Fortaleza também tem a disputa da Libertadores e uma derrota nos pênaltis na final de Sul-Americana como grande sinal de evolução. Nenhum outro time da região chegou perto disso.

Agora, o Bahia surge como grande rival nordestino após ser comprado pelo grupo City, mas o time de Rogério Ceni foi derrotado na final do Estadual e caiu na semifinal da Copa do Nordeste. No Brasileirão, os baianos são os atuais vice-líderes, com o Fortaleza em 11º, mas com um jogo a menos.

"O impacto é muito positivo porque uma conquista dá um selo de credibilidade ao trabalho, de força, de satisfação ao torcedor, de realização e até mais tranquilidade para as outras competições que vêm pela frente, diminuindo o nível de pressão", comentou Paz.

"A Copa do Nordeste é a competição mais importante da região, que há alguns anos oferece, em termos de premiação, uma condição muito interessante para o campeão, como, por exemplo, a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A Copa do Nordeste tem todo um charme das disputas interestaduais, com os grandes clubes se enfrentando. Então, a nível de torcida, possui um peso muito grande, assim como a nível de imagem e de história", concluiu.