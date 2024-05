Saidinha, famílias e vaquinha: Renato tenta aliviar tensão no Grêmio

Renato Gaúcho tem adotado estratégias para aliviar a tensão no elenco do Grêmio em razão da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Entre as armas do treinador estão a liberdade para saidinhas dos jogadores na folga, famílias perto da delegação e até vaquinha para ajudar os funcionários do clube.

O que aconteceu

Renato Gaúcho explicou, após a vitória do Grêmio por 4 a 0 sobre o The Strongest, que é difícil manter o ambiente leve em razão de tudo que acontece no Rio Grande do Sul. As enchentes paralisaram o Estado e muitos jogadores, há algumas semanas, estavam envolvidos em resgates e trabalho social.

Com elenco em regime de concentração em São Paulo ou em Curitiba, mas muitos amigos e familiares em dificuldades em Porto Alegre, os jogadores dividem seus pensamentos entre o trabalho e a vida particular.