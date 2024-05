Ulan Galinski e Raiza Goulão vão a Paris no MTB; Natasha deve ir judô

O Brasil vai ganhar três nomes nomes nos Jogos Olímpicos de Paris. No mountain bike, os convocados serão Ulan Galinski e Raiza Goulão. Já Natasha Ferrreira deverá ser a 13ª e última convocada do judô.

No ciclismo moutain bike, a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) usou como critério para convocação os pontos somados por cada atleta durante os dois anos de corrida olímpica, dando pontuação dobrada para as duas últimas etapas de Copa do Mundo.

Esse ranking foi atualizado na quarta-feira (29), após fechar a lista da UCI, e o melhor brasileiro foi Ulan, com 1.862 pontos, seguido de perto por Alex Malacarne, com 1.727. Os dois não competiram diretamente, uma vez que Ulan, de 25 anos, corre na elite, e Alex disputa o circuito da Copa do Mundo na categoria sub 23, que também computa para o ranking mundial e olímpico.