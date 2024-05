Fla-Flu tira recurso, e governo inicia homologação de vitória pelo Maracanã

Flamengo e Fluminense desistiram do recurso contra o Vasco, e o governo do Rio iniciou o trâmite para homologação da vitória da dupla na licitação do Maracanã.

O que aconteceu

Mesmo vencendo na proposta técnica e financeira, o Consórcio Fla-Flu chegou a recorrer para desclassificar a proposta financeira de Vasco e WTorre.

Mas isso durou um dia. Nesta quarta-feira (29), o consórcio vencedor protocolou a desistência da reclamação junto à comissão da licitação.