São Paulo derruba Talleres em noite tensa com golaço e passa em 1° de grupo

Revolta argentina. Os últimos momentos do 1° tempo ficaram marcados por nova polêmica: Sosa, após rebatida da zaga paulista, chutou para fora no momento de dividida com Luciano já na entrada da área. O árbitro Jhon Ospina, mesmo diante de intensa reclamação dos atletas visitantes, mandou o jogo seguir pouco antes de apitar o fim da etapa. Herrera, revoltado, partiu para cima da arbitragem antes de entrar nos vestiários.

Herrera, goleiro do Talleres, se revolta com arbitragem no intervalo de jogo contra o São Paulo Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Chama o Calleri que é furor. As entradas de Botta e Martínez no Talleres, promovidas já na casa dos dez minutos do 2° tempo, geraram reação imediata de Zubeldía, que chamou um de seus principais jogadores: Calleri. O argentino, ovacionado pelo MorumBis, entrou no lugar de Juan — que também acabou aplaudido.

Talleres ensaia sustos. O time de Ribonetto passou a incomodar o São Paulo, mas não superava a dupla Arboleda-Alan Franco. A solução, então, foi arriscar de fora a partir dos 25 minutos: frescos no duelo, Botta e Martínez tentaram, mas não deram grande dificuldade às ações de Rafael.

Chances perdidas e golaço de Luciano. Os mandantes, tirando ímpeto do oponente com uma forte marcação, teve boas oportunidades de ampliar: primeiro, com Igor Vinícius, que errou o alvo após passe em profundidade, e depois com Michel Araújo, que não conseguiu concluir passe cruzado de Calleri. Coube a Luciano, com um golaço de fora da área já na casa dos 44 minutos, decretar o resultado e incendiar um abarrotado MorumBis: 2 a 0.

Confusão com expulsão. Já nos acréscimos, uma confusão deu trabalho ao árbitro Jhon Ospina, que expulsou Navarro e amarelou Igor Vinícius e Portillo. Os gritos de olé, no entanto, protagonizaram os segundos finais antes do apito final.