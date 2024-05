São Paulo é melhor, garante a liderança e agradece ao assoprador de apito

Um pênalti desnecessário cometido em Nestor pôs o São Paulo na frente do Talleres no fim do primeiro tempo no Morumbi com mais de 56 mil torcedores, recorde em 2024.

Lucas Moura teve de bater duas vezes, porque na primeira o goleiro se adiantou e fez a defesa.

Antes, com os argentinos em busca do empate para manter a liderança do grupo, emoção só houve uma, quando Rafael evitou o gol visitante.