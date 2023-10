Corinthians monitora mercado e vê dificuldade para contratar laterais

O Timão vê um ano irregular de Fagner e Matheus Bidu, além de ter Bruno Mendez e Rafael Ramos em fim de contrato e Fábio Santos perto da aposentadoria.

O clube, então, quer pelo menos um lateral-direito e um lateral-esquerdo para a próxima temporada, mas vê o mercado difícil, com atletas caros e poucos com vínculo perto do final.

O Corinthians já havia tentado, sem sucesso, alguns atletas da posição neste ano. Um deles, por exemplo, foi o lateral-direito Yan Couto, emprestado pelo Manchester City ao Girona e agora convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira.

O Timão está de olho no futebol brasileiro, mas principalmente no do exterior para achar alternativas.

Corinthians 'esquece' eleição

O presidente Duilio Monteiro Alves tem mandato até dezembro e não será candidato à reeleição no pleito do dia 25 de novembro.