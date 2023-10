Palmeiras vira contra Atl. Nacional e avança em 1º na Libertadores feminina

No próximo sábado (14), o Palmeiras enfrenta o segundo colocado do Grupo B (que conta com Universidad do Chile, Olimpia, Santa Fé e Universitario) nas quartas de final. Já as colombianas encaram o líder da chave.

Classificação e jogos Libertadores feminina

Como foi o jogo

Primeiro tempo teve gol cedo, reação do Palmeiras e disputas intensas. O Atlético Nacional abriu o placar com apenas dois minutos e ditou o ritmo do jogo inicialmente. Depois, as palestrinas criaram chances, conseguiram o empate e quase foram ao intervalo com a virada. A etapa também ficou marcada por muitas confusões entre as atletas e jogadas faltosas, sobretudo após o empate alviverde.

Segundo tempo foi agitado, com muitos gols, e contou com superação do Palmeiras. A equipe alviverde virou o jogo com Bia Zaneratto, mas provou do próprio veneno e acabou levando a virada na sequência. De maneira heróica, o time de Ricardo Belli voltou a ficar na frente do placar e garantiu o resultado aos 41 minutos, após sofrer muita pressão em quase toda a etapa final. Ainda deu tempo da lateral López ser expulsa e deixar o Atlético com um a menos.

Próxima parada? QUARTAS DE FINAL 🔥😎



Com gols de Bia Zaneratto (2x), Lorena e Flávia, vencemos o Atlético Nacional-COL pela última rodada da primeira fase da @LibertadoresFEM! VAMOOS#AvantiPalestrinas #ATLxPAL pic.twitter.com/St65iHR0y8 -- Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 11, 2023

Gols e destaques

1x0: Gol relâmpago do Atlético Nacional. Com dois minutos de jogo, Quejada foi lançada por Rincón na direita, invadiu a área e chutou cruzado. Amanda rebateu mal e Córdoba aproveitou, escorando de cabeça para o fundo das redes.