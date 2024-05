Brasil x Sérvia: onde assistir ao jogo da Liga das Nações feminina de vôlei

Brasil e Sérvia se enfrentam pela quarta rodada da Liga das Nações feminina de vôlei. O jogo será realizado neste domingo (19), às 10h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão ao vivo da Globo (tv aberta) e do sportv 2 (TV fechada). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O Brasil venceu o Canadá e a Coréia do Sul, por 3 sets a 1 (26/24, 23/25, 26/24 e 25/12) e 3 a 0 (25/15, 25/19, 25/17), respectivamente. Também ganhou dos Estados Unidos na rodada anterior.