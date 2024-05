Como custos e receitas da Copa feminina 2027 se comparam ao Mundial-2014

O Brasil ganhou na Fifa o direito de organizar a Copa do Mundo feminina em 2027. A candidatura da CBF prevê um custo e receita bem reduzidos em comparação com o Mundial masculino de 2014. Em princípio, não haverá investimento público na competição.

O dossiê de candidatura brasileiro indica que os dez estádios para a Copa feminina já estão prontos. São as arenas do Mundial-2014: Maracanã, Neo Química Arena, Mineirão, Beira-Rio, Mané Garrincha, Fonte Nova, Arena Pernambuco, Arena Amazônia, Arena Pantanal e Castelão.

Por isso, o custo previsto é com as instalações temporárias. A soma dos gastos é de US$ 13,3 milhões (R$ 67 milhões) para os 10 estádios.