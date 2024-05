Cássio recusou jogo de despedida do Corinthians e se vê saindo pela "porta da frente"

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio se despediu do clube de maneira singela. O goleiro decidiu encerrar a sua trajetória de mais de 12 anos no Timão com uma simples entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, no último sábado.

O presidente do clube, Augusto Melo, se fez presente no evento e disse que pensou em outras formas de dar adeus ao arqueiro. O Corinthians tinha ideia de promover uma série de tributos no jogo contra o Botafogo, que aconteceria no domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, mas a rodada foi adiada em razão da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Sem calendário, a diretoria propôs a Cássio uma partida festiva como forma de despedida, mas o goleiro recusou. Ele acredita que estes tipos de amistosos geralmente acontecem para atletas que estão se aposentando, e o camisa 12 não quer passar a imagem de que está pendurando as luvas. Pelo contrário, ele crê que ainda pode render em alto nível.