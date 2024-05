Zagallo: cuidadora fala em assédio moral em processo contra família

Uma enfermeira, responsável por cuidar de Mario Jorge Lobo Zagallo em seus momentos finais de vida, abriu uma ação por assédio moral contra Mario Cesar, filho caçula do Velho Lobo, e cobra uma indenização da família do ex-jogador e ex-treinador da seleção brasileira.

O processo corre em segredo de Justiça no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. A enfermeira pede R$ 328.115,27 do espólio deixado por Zagallo e do filho caçula, que, segundo ela, coordenava diretamente suas funções enquanto trabalhava com o ex-técnico. A reportagem tentou contato com Mario Cesar e com sua advogada. Nenhum deles respondeu a mensagens e ligações.

Zagallo morreu em janeiro deste ano, aos 93 anos de idade. A enfermeira diz que estava no hospital cuidando dele até o dia da morte. Ela ingressou com a ação em abril, cobrando FGTS, multa, 13º, férias proporcionais e vencidas, diferenças salariais, verbas rescisórias, horas extras e indenização por assédio moral.