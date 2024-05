Manchester City é a prova de que dinheiro traz, sim, muita felicidade

Em nosso complexo de "vira-lata", nós gostamos de elogiar a organização e o futebol de alto nível praticado na Inglaterra. Porém, poucos ponderam de que isso só é possível por causa de dinheiro, aliás cifras astronômicas se formos comparar com o futebol brasileiro.

Prova disso é o que deve acontecer, neste domingo, na última rodada da Premier League, que eu gosto de dizer e escrever Campeonato Inglês.

De rebaixamento para a terceira divisão em 1999, com a volta à elite em 2002 e chegar a uma situação financeira precária em 2008, o Manchester City começou a virar uma potência ao ser comprado naquele ano pelo xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos, e dono do Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG).