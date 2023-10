Libertadores Feminina: Corinthians vence bolivianas com golaços e hat-trick

Mesmo atuando com quase todo o time reserva, o Corinthians ignorou a altitude de Bogotá, goleou o Always Ready por 6 a 0 e encaminhou a vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina.

Millene marcou três vezes e foi a principal responsável pela vitória, que deixa as "brabas" com seis pontos e na ponta do Grupo C antes do jogo final da chave. Só uma derrota atrelada à uma combinação de resultados tira as comandadas de Arthur Elias da próxima fase.

Os times disputam a última rodada desta etapa da competição na quinta-feira (12). Enquanto as brasileiras encaram o Libertad Limpeño, as já eliminadas bolivianas se despedem da competição diante do Colo-Colo.