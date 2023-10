Inter vence América-COL e se garante nas quartas da Libertadores feminina

As gaúchas enfrentam, agora, o Boca Juniors na 3ª e última rodada da fase de grupos. América e Nacional realizam a outra partida. Os confrontos acontecem na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília).

Classificação e jogos Libertadores feminina

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o jogo no Pascual Guerrero foi marcado por poucas emoções, com destaque para a sólida defesa das Gurias Coloradas. A dupla formada por Bruna Benites e Haas limitou as investidas do América de Cali, que buscava a referência de Usme, a maior artilheira da história da Libertadores Feminina. Aos 17 minutos, Belén brilhou no ataque e abriu o placar para o Internacional com um belo chute de fora da área, após receber um passe de Priscila.

Após o intervalo, a partida ganhou ritmo e isso se refletiu diretamente no placar. Logo aos 4 minutos, Usme se desmarcou e empatou o jogo com um chute certeiro no canto superior do gol de Barbieri. No entanto, a alegria das donas da casa durou pouco, pois aos 6 minutos Letícia Monteiro recebeu um cruzamento de Belén e finalizou com precisão, recolocando o Internacional na frente.

O jogo seguiu disputado, e aos 30 minutos Natis aproveitou um escanteio cobrado por Usme para empatar novamente o confronto. Mas a resposta do Internacional foi rápida. Aos 31 minutos, Eskerdinha marcou o terceiro gol das brasileiras, e aos 37 minutos Soll apareceu para selar a vitória e a classificação antecipada do Internacional para as quartas de final da Libertadores Feminina.