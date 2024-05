Melhor da temporada, zagueiro pode render mais R$ 32 milhões ao Corinthians

O zagueiro Murillo, ex-Corinthians, foi eleito melhor jogador do Nottingham Forest na temporada 2023/2024 em eleição dos torcedores do clube. Na mira de vários times na Europa, ele ainda pode render R$ 32 milhões ao Timão.

O que aconteceu

Em seu perfil oficial, o Nottingham Forest parabenizou Murillo, eleito melhor jogador da temporada. Diversos torcedores comentaram as publicações nas redes sociais pedindo a permanência dele no clube.

Mas tal situação dificilmente vai acontecer, pois o atleta de 21 anos é um dos principais ativos da equipe no mercado da bola. Vale lembrar que o clube foi punido com perda de pontos na atual temporada em razão do fair play financeiro.