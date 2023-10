Ao Palmeiras também bastará empatar com o colombiano Atlético Nacional e aí não há dúvidas de que conseguirá.

O que salta aos olhos na fase de grupos é a disparidade entre as brasileiras e alguns times muito fracos.

O Palmeiras ganhou seus dois jogos por goleadas de 5 a 0 e de 6 a 0, nas venezuelanas do Caracas e nas equatorianas do Barcelona.

O Corinthians também fez 6 a 0 nas bolivianas do Always Ready e está praticamente garantido como primeiro porque as rivais no terceiro jogo são as frágeis paraguaias do Libertad Limpeño.

Ou seja, o torneio ficará animado mesmo nas quartas de final.

Vale acompanhar.