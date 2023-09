Copa do Brasil faz Lucas cumprir missão em volta ao São Paulo. E o futuro?

"Gostaria muito de dar essa resposta, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, mas eu não tenho. Existem três meses, né? É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo desse retorno, desse clube que eu amo muito, e em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai ver o que vai aparecer. Não tem como falar o que vai ser, onde eu vou jogar, eu só quero desfrutar deste momento, na melhor maneira, e lá na frente eu vou tomar essa decisão", disse o atacante em entrevista no início de setembro.

Aos 31 anos, o estafe do Lucas tem muito cuidado com o próximo passo do jogador. A tendência é que este seja o último grande contrato da carreira do atacante. Atleta, família e estafe pesam diversas variáveis que incluem a parte financeira, sim, mas também a qualidade de vida que o jogador, esposa e filhos terão.

Seja como for o futuro, Lucas exaltou mais uma conquista histórica com a camisa do São Paulo, assim como foi em 2012. O atacante lembrou os tempos de Europa, mas disse nunca ter sentido algo tão forte como o que sentiu com a conquista.

Estou vivendo um sonho por tudo o que envolveu a minha volta, a mobilização da torcida. São Paulo é sentimento, está na minha pele. Fui formado no clube, subi com 17 anos, agora estou com 31, careca, com dois filhos e aguentando a molecada. Feliz demais, nunca vivi o que vivi aqui hoje. Nada o que eu vivi na Europa se comparar com o que eu vivi hoje. Conquistar um título com a camisa do São Paulo é especial, é um grupo diferenciado, fantástico, grandes pessoas, grandes jogadores. Estou feliz de ajudar. Lucas Moura, ao "sportv", após o jogo

Dentro da diretoria tricolor há uma esperança grande de que o título conquistado da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Copa Libertadores façam com que Lucas decida seguir no São Paulo. O jogador é ídolo incontestável no clube, adorado pelo torcedor dentro e fora de campo.