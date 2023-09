Capitão em Copa e companheiro de Pelé e Cruyff: quem foi Marinho Peres

Em Portugal, Marinho comandou Marítimo, Vitória de Guimarães, Sporting e Belenenses SAD [este em quatro passagens e que foi seu último clube].

O ex-zagueiro também treinou o Aviação, de Angola, e teve uma passagem pela seleção de El Salvador.

Uma das 'descobertas' de Marinho Peres como técnico foi Luís Figo, português eleito o melhor jogador do mundo em 2001. Ele promoveu a ida do jogador ao elenco principal do Sporting durante seu período no clube.

Problemas de saúde recentes

Em 2019, Marinho Peres sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Desde então, a saúde do ex-jogador passou a inspirar mais cuidados. No ano seguinte, ele chegou a ser internado na UTI de um hospital em Sorocaba com problemas respiratórios.