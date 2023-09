Santos vira sobre o Bahia nos acréscimos e respira na luta contra a queda

O interino Marcelo Fernandes fez mudanças decisivas no Santos, que entrou elétrico. O 3-5-2 com o lateral-esquerdo Dodô de zagueiro e Lucas Braga e Kevyson nas alas funcionou bem na Fonte Nova.

O Santos criou as principais chances no início da partida. Antes do relógio completar cinco minutos, o visitante chegou quatro vezes ao gol. Duas foram na trave, ambas de Marcos Leonardo, em lances anulados por impedimento. Jean Lucas e, novamente, Marcos Leonardo, pararam no goleiro Marcos Felipe.

Os santistas se mostraram bastante ansiosos e, consequentemente, pecaram na pontaria. O Bahia, então, equilibrou o jogo e também obrigou João Paulo a trabalhar. A partida esteve bem aberta e ficou lá e cá durante todo o tempo. A melhor chance foi com Yago Felipe, em chute bem colocado. O goleiro santista foi buscar no ângulo. Everaldo também chegou bem, mas João Basso fez corte providencial para manter o zero no placar.

No fim, em novo contra-ataque, o Santos ficou outra vez perto do gol. Lucas Lima tabelou com Soteldo e recebeu na pequena área, porém, bateu fraco de direita para Marcos Felipe agarrar. Apesar de movimentado, o placar manteve o zero a zero no intervalo.

Diferentemente da primeira etapa, o Bahia retornou do intervalo pressionando o Santos e abriu o placar rápido. O Peixe foi castigado após perder inúmeras chances e viu os donos da casa abrirem o placar de pé em pé. Em uma disputa na pequena área, a bola sobrou para Gilberto, que encontrou Camilo Cándido e chutou no canto de João Paulo, que falhou.

O jogo continuou aberto e o Santos arrancou um empate. O Peixe demorou para reagir após sofrer o gol e o Bahia ganhou campo, porém, em uma bola parada o Marcelo Fernandes apostou no que pareceu uma jogada ensaiada. Soteldo cobrou falta, Joaquim ajeitou e Marcos Leonardo fez de cabeça.