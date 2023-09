Corinthians e Grêmio empatam em jogo maluco de viradas e 8 gols em Itaquera

Luan hostilizado. A resposta de Renato Gaúcho veio com um dos jogadores mais odiados pelos corintianos: Luan. Bastante vaiado e xingado pelos torcedores em Itaquera, o camisa 7 entrou aos 35 minutos no lugar de Suárez para atuar atrás do jovem centroavante André.

Ataques finais e polêmica por pênalti. O Corinthians tentou o 5 a 4 em investidas, principalmente, com Wesley pela esquerda, mas a zaga gremista prevaleceu. Os gaúchos ainda pediram um pênalti aos 47 minutos por mão na bola de Yuri Alberto, mas não foram atendidos nem por Wilton Pereira Sampaio e nem pelo VAR, comandado por Emerson de Almeida Ferreira.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4x4 GRÊMIO

Data e horário: 18 de setembro de 2023, às 21h (de Brasília)

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Fábio Santos (COR); Kannemann (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Público: 36.076

Renda: R$ 2.081.321,00

Gols: Nathan (GRE), aos 21 min do 1° tempo; Cristaldo (GRE), aos 26 min do 1° tempo; Fábio Santos (COR), aos 44 min do 1° tempo; Lucas Veríssimo (COR), aos 48 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 51 min do 1° tempo; Everton Galdino (GRE), aos 5 min do 2° tempo; Suárez (GRE), aos 12 min do 2° tempo; Giuliano (COR), aos 21 min do 2° tempo

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano), Maycon (Cantillo), Renato Augusto e Rojas (Mosquito); Pedro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Everton Galdino) e Cristaldo (Ferreira); JP Galvão (André) e Suárez (Luan). Técnico: Renato Gaúcho