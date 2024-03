Sem Corinthians, Liga Forte União fala com mercado para venda do Brasileiro

A Liga Forte União já conversa com empresas de comunicação para venda de seus direitos no Brasileiro a partir de 2025. Essa movimentação começou depois que acabou a chance de inclusão no pacote comercial do grupo de times.

Para a edição de 2024, a Liga Forte União conta com 11 clubes na Série A: Fluminense, Internacional, Athletico, Fortaleza, Cuiabá, Atlético-GO, Criciúma, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. O que conta para a venda de direitos é o campeonato de 2025.

Pois bem, nesse cenário, a LFU informou ao Corinthians que a proposta pelos seus direitos tinha expirado. Membros da Liga não descartam uma volta à mesa de negociações, mas hoje o Alvinegro ficou distante.